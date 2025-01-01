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В Петербурге пьяный мужчина запустил фейерверк в толпе прохожих

Пьяный мужчина запустил фейерверк в толпе прохожих в центре Санкт-Петербурга. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, сообщает ТАСС .

«Нетрезвый мужчина, запустивший фейерверк III класса опасности в толпе прохожих», — заявили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

В ведомстве добавили, что мужчина был задержан в Александровском саду военнослужащими специального моторизованного Измайловского полка и передан правоохранительным органам.

Ранее в Свердловской области семья с двумя детьми сожгли городскую новогоднюю елку во время пуска фейерверков. Сумма ущерба городу составила более 600 тыс. рублей.