В Петербурге первоклассник безнаказанно избивает и издевается над сверстниками

В Санкт-Петербурге первоклассник избивает и издевается над сверстниками. Родители пострадавших детей утверждают, что руководство школы не реагирует на буллинг, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел в гимназии № 587 в Купчине. По словам родителей, 7-летний Саша (имя изменено) бьет, душит и оскорбляет одноклассников.

Мама одного из пострадавших отметила, что Саша напал на ее сына, когда тот попытался защитить девочку. Саша бил ее в живот.

«Они кувыркались минут пять. Саша снял ботинок и начал лупить сына по голове. У меня, как у матери, сердце разрывается. Дети рассказывали, что Саша на уроках говорит, что он сын президента и ему все можно», — рассказала Анна.

Обеспокоенные родители обратились с жалобами к директору гимназии и инспектору по делам несовершеннолетних, однако их обращения остались без ответа. В полиции заявили, что «ничего сделать не могут».

Кроме того, родителям пообещали, что с мальчиком начнет работать психолог, однако пока этого не произошло. Семья Саши утверждает, что их сын не нападает на одноклассников.

