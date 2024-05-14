В Петербурге объявили план «Перехват» после стрельбы на парковке у ТЦ
SHOT: стрельба произошла из-за дорожного конфликта у ТЦ в Петербурге
Стрельба произошла около торгового центра «Сити Молл» в Санкт-Петербурга после дорожного конфликта. Нападавшего разыскивают правоохранительные органы, сообщает SHOT.
Водитель китайского внедорожника Lixiang L9 выстрелил в незнакомого мужчину, с которым не смог разъехаться на парковке. Затем злоумышленник скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение.
Сотрудники полиции разыскивают нападавшего. Ориентировки на китайский внедорожник разослали всем полицейским. В городе объявлен план «Перехват».
Ранее два человека пострадали в ходе конфликта со стрельбой в Калуге. Прокуратура устанавливает обстоятельства конфликта.