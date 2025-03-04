В Петербурге на Васильевском острове неизвестный открыл стрельбу из окна дома Происшествия 04 марта 2025 21:33

Оперативные службы Санкт-Петербурга стянулись на Васильевский остров из-за того, что вечером 4 марта неизвестный открыл стрельбу прямо из окна дома, сообщает SHOT.

Предварительно известно, что сотрудники МВД и ОМОНа уже ведут переговоры со стрелком. Силовики также оцепили улицу, где произошел инцидент. Согласно оперативной информации, пострадавших нет. Все подробности случившегося уточняются. Ранее в подмосковных Мытищах в торговом центре «Красный кит» мужчина открыл стрельбу. Злоумышленника задержали.