В Петербурге на съемной квартире нашли тела застреленных наркодилера и его жены

Наркодилера и его жену с огнестрельными ранами нашли в петербургском Парголове

Правоохранители выясняют причину загадочной смерти мужчины-наркодилера и его супруги, тела которых нашла хозяйка съемной квартиры в петербургском поселке Парголово, сообщает Telegram-канал SHOT .

Предварительно установлено, что 25-летний мужчина и его 24-летняя жена сняли квартиру на улице Брюлловская около месяца назад. Хозяйка жилья приехала по адресу, когда поняла, что не может связаться с семейной парой. В итоге она обнаружила тела арендаторов с огнестрельными ранами на голове.

В настоящее время рассматриваются все версии случившегося. Точную причину смерти погибших установят в ходе экспертизы. В квартире также нашли два пистолета со стертыми номерами.

Семья приехала в Петербург из Сахалинской области, где мужчина находился в розыске по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Москве на одной из строек нашли тело крановщика. Предполагается, что он мог скончаться из-за передозировки запрещенными средствами.