В Петербурге мать под наркотиками едва не задушила своего пятимесячного малыша
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Жительница Санкт-Петербурга по действием запрещенных веществ чуть не задушила своего пятимесячного ребенка, сообщает 78.ru.
Инцидент произошел накануне вечером в Педиатрическом университете. К 34-летней пациентке, которая находилась в отделении вместе с ребенком, пришел друг. В ходе прогулки они употребили наркотики.
Женщина начала вести себя странно сразу после возвращения в палату. Она навалилась на своего пятимесячного малыша и попыталась задушить его. На крики прибежали медсестры, которые оттащили женщину.
На место были вызваны правоохранительные органы. Выяснилось, что мама с ребенком находились в больнице из-за ОРВИ. У женщины есть еще один двухгодовалый ребенок. Она живет с сожителем и состоит на учете в полиции.
Ранее душевнобольная жительница Санкт-Петербурга до смерти забила свою мать и легла в психиатрическую больницу,