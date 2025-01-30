В Петербурге мать под наркотиками едва не задушила своего пятимесячного малыша

Женщина чуть не убила своего ребенка, приняв наркотики в Петербурге

Жительница Санкт-Петербурга по действием запрещенных веществ чуть не задушила своего пятимесячного ребенка, сообщает 78.ru .

Инцидент произошел накануне вечером в Педиатрическом университете. К 34-летней пациентке, которая находилась в отделении вместе с ребенком, пришел друг. В ходе прогулки они употребили наркотики.

Женщина начала вести себя странно сразу после возвращения в палату. Она навалилась на своего пятимесячного малыша и попыталась задушить его. На крики прибежали медсестры, которые оттащили женщину.

На место были вызваны правоохранительные органы. Выяснилось, что мама с ребенком находились в больнице из-за ОРВИ. У женщины есть еще один двухгодовалый ребенок. Она живет с сожителем и состоит на учете в полиции.

Ранее душевнобольная жительница Санкт-Петербурга до смерти забила свою мать и легла в психиатрическую больницу,