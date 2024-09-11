В Петербурге ликвидировали открытое горение в здании бывшего спорткомплекса
Открытое горение в здании бывшего спорткомплекса в Петербурге ликвидировали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.
В ликвидации пожара участвовали от МЧС: 16 единиц техники и 60 человек личного состава.
Информации о пострадавших не поступало. Площадь горения составляла 800 квадратных метров.
Спасатели взяли пламя под контроль и не позволили ему распространиться по всему зданию. Крышу огонь стремительно захватил из-за легковоспламеняющихся материалов.