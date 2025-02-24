В Петербурге горит здание одной из первых горбольниц России
Baza: в Петербурге загорелась старинная Обуховская больница
В Санкт-Петербурге произошло возгорание в одном из зданий известной Обуховской больницы. Для тушения направили огромное количество пожарных машин и сотрудников МЧС, сообщает Baza.
Проехать по набережной рядом с Обуховской больницей невозможно. Дорога почти полностью перекрыта пожарными машинами.
Причины возгорания пока неизвестны.
Обуховская больница была одной из первых городских в России. Большая часть корпусов объекта в данный момент находится на реконструкции.
Ранее во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Во время него умерли двое человек.