В Петербурге горит здание одной из первых горбольниц России

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В Санкт-Петербурге произошло возгорание в одном из зданий известной Обуховской больницы. Для тушения направили огромное количество пожарных машин и сотрудников МЧС, сообщает Baza .

Проехать по набережной рядом с Обуховской больницей невозможно. Дорога почти полностью перекрыта пожарными машинами.

Причины возгорания пока неизвестны.

Обуховская больница была одной из первых городских в России. Большая часть корпусов объекта в данный момент находится на реконструкции.

Ранее во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Во время него умерли двое человек.