«78»: при пожаре в Санкт-Петербурге погибли двое человек

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При пожаре в Санкт-Петербурге погибли двое человек, трое пострадали

При пожаре во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга погибли двое человек, трое пострадали, сообщает Telegram-канал «78».

Ночью в Петербурге в двухкомнатной квартире произошло возгорание на площади 30 кв.метров, говорится в сообщении канала.

В результате пожара погибли мужчина и женщина. Еще троих госпитализировали с острым отравлением угарным газом.

Ранее в Петрозаводске четверо человек пострадали при взрыве газа в квартире.