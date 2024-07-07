В Петербурге двое сотрудников метро сломали руку коллеге за жалобу начальству

В Санкт-Петербурге инспектор транспортной безопасности почти год пыталась добиться привлечения к ответственности двух мужчин-коллег, которые избили ее и сломали руку за письменную жалобу начальству, сообщает Telegram-канал SHOT .

По словам женщины, все произошло в октябре 2023 года. Во время одной из смен она досматривала пассажиров и проверяла габаритный багаж и получила несколько критикующих комментариев со стороны коллеги. Женщина решила написать служебную записку руководству и рассказать о конфликте, но в итоге никакой реакции от начальства не получила. Тогда она решила поговорить с обидчиком после смены, чтобы урегулировать конфликт, но ситуация лишь обострилась.

Во время беседы инспектора с коллегой к ним присоединился еще один сотрудник метро, который вытолкнул ее в коридор, где удерживал, пока первый участник конфликта ее избивал. По словам женщины, мужчины сломали ей руку и травмировали голову. Она обратилась за помощью в полицию, но получила отказ в возбуждении дела.

Позднее она добилась того, чтобы прокуратура обязала полицию возобновить дело для привлечения к ответственности виновных в побоях. По словам адвоката потерпевшей, есть версия, что ход разбирательства намеренно затягивают, чтобы истек срок давности преступления, который составляет всего два года.

Ранее в Воронежской области полицейского обвинили в избиении 17-летнего подростка. По словам матери юноши, ее сын после побоев 20 минут был без сознания.