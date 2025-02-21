В Петербурге блокадница отправила 13 млн рублей мошенникам

В Санкт-Петербурге мошенники, действуя по отработанной схеме, сумели выманить у 88-летней блокадницы Ленинграда крупную сумму — 13 миллионов рублей. Перед тем как забрать все средства пожилой женщины, они заставили ее на видео показывать наличные в виде веера, при этом рядом с пострадавшей были ее родственники и тоже попали в кадр, пишет Baza .

События развивались стремительно: 20 января пенсионерке Галине Ивановне поступил звонок от лжесотрудников «Ростелекома». Мошенники, прикрываясь сменой телефонного номера, получили личные данные доверчивой женщины — паспортные реквизиты и номер СНИЛС.

Спустя сутки аферисты перешли ко второй части своего плана. Представившись работниками военной прокуратуры, они запугали блокадницу информацией о том, что ее средства якобы направляются на поддержку ВСУ. Чтобы «спасти» деньги от нецелевого использования, злоумышленники убедили пенсионерку провести срочную «декларацию» средств, фактически присвоив их себе.

Полиция возбудила уголовное дело по факту крупного мошенничества после обращения пенсионерки, пострадавшей от действий преступников. Пожилая блокадница лишилась всех своих сбережений, доверившись мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов.

История началась с визита неизвестной девушки в квартиру Галины Ивановны. Хотя пенсионерка изначально отдала ей всю наличность в разных валютах, посетительница вернула деньги, объяснив, что их заберет мужчина. Затем последовал звонок от якобы силовиков, которые убедили женщину вынести средства на улицу для некой процедуры декларирования.

До конца января доверчивая пенсионерка не только передала все домашние накопления, но и опустошила свой банковский счет. Общая сумма ущерба составила 13,2 миллиона рублей. Только осознав невозможность возврата якобы задекларированных денег, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

Позднее стало известно, что блокадница на камеру показывала злоумышленникам наличные деньги в долларах. Мошенники просили ее сложить купюры в виде веера и показать в кадр. В это время рядом с горожанкой находился ее супруг и еще кто-то из родственников, которые попали в объектив камеры. Никто из них не понял, что пенсионерка общается с преступниками.