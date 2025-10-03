В Петербурге арестовали полицейского за крышевание подпольного казино

В Санкт-Петербурге офицер полиции попал под подозрение в покровительстве нелегального казино. Согласно информации, предоставленной следствием, Алексей Григорьев, занимавший должность старшего оперуполномоченного УМВД по Невскому району, заранее уведомлял организатора незаконных игр о предстоящих рейдах, позволяя ему избегать ответственности, сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга .

Подпольные игорные заведения территориально находились в жилых помещениях на улицах Бабушкина и Караваевская. В благодарность за оказанное содействие владелец игорного бизнеса делился с Григорьевым информацией о конкурирующих организациях.

Задержание Григорьева состоялось накануне. По решению суда мужчину поместили под домашний арест на два месяца, ему также запретили общаться с участниками дела любым способом, а также использовать интернет.

Расследование уголовного дела продолжается.

