В Перу столкнулись два поезда, один человек погиб
В результате столкновения двух поездов по направлению к древнему городу инков в Перу Мачу-Пикчу погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио RPP.
«Один человек погиб и 30 пострадали в результате столкновения двух поездов в направлении Мачу-Пикчу», — говорится в сообщении.
Погибшим оказался машинист одного из поездов. Пострадавших госпитализировали.
Ранее на перегоне Кизитеринка — Проточная в Ростовской области в субботу сошли с рельсов колесные пары грузового поезда.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.