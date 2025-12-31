сегодня в 03:59

В Перу столкнулись два поезда, один человек погиб

В результате столкновения двух поездов по направлению к древнему городу инков в Перу Мачу-Пикчу погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на радио RPP.

«Один человек погиб и 30 пострадали в результате столкновения двух поездов в направлении Мачу-Пикчу», — говорится в сообщении.

Погибшим оказался машинист одного из поездов. Пострадавших госпитализировали.

Ранее на перегоне Кизитеринка — Проточная в Ростовской области в субботу сошли с рельсов колесные пары грузового поезда.

