Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области
Фото - © Медиасток.рф
На перегоне Кизитеринка — Проточная в Ростовской области в субботу сошли с рельсов колесные пары грузового поезда, сообщает Южная транспортная прокуратура.
На месте ЧП находится заместитель Ростовского транспортного прокурора Ярослав Вуйчич. Причины данного инцидента устанавливаются.
Пострадавших в происшествии нет.
Сейчас специалисты занимаются восстановительными работами. Есть задержки в движении составов на ж/д, контролируется соблюдение прав пассажиров.
Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, по итогам нее будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.
