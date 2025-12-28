сегодня в 10:58

Грузовой поезд сошел с рельсов в Ростовской области

На перегоне Кизитеринка — Проточная в Ростовской области в субботу сошли с рельсов колесные пары грузового поезда, сообщает Южная транспортная прокуратура.

На месте ЧП находится заместитель Ростовского транспортного прокурора Ярослав Вуйчич. Причины данного инцидента устанавливаются.

Пострадавших в происшествии нет.

Сейчас специалисты занимаются восстановительными работами. Есть задержки в движении составов на ж/д, контролируется соблюдение прав пассажиров.

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта, по итогам нее будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

