В Пермском крае нашли обгоревшее тело доярки

Женщина трудилась в сельскохозяйственном производственном кооперативе (СПК) «Колхоз имени Дзержинского». Людмила шла с работы домой во время дождя и грома, и в один момент ее поразила молния. Она погибла в 300 метрах от своего жилья.

Обгоревший труп доярки нашел прохожий, который позвонил руководителю колхоза и сообщил о находке. Позже к месту гибели Людмилы приехали скорая помощь и полиция.

Ранее в Перми загорелась пожилая женщина, которая стояла посреди улицы с бензином. Прохожим удалось спасти ее и передать врачам.