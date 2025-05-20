В Пермском крае нашли обгоревшее тело доярки
Mash: доярка погибла от удара молнии в Пермском крае
В Пермском крае 52-летняя доярка колхоза Людмила погибла в результате удара молнии. Обгоревшее тело женщины обнаружил прохожий, сообщает Mash.
Женщина трудилась в сельскохозяйственном производственном кооперативе (СПК) «Колхоз имени Дзержинского». Людмила шла с работы домой во время дождя и грома, и в один момент ее поразила молния. Она погибла в 300 метрах от своего жилья.
Обгоревший труп доярки нашел прохожий, который позвонил руководителю колхоза и сообщил о находке. Позже к месту гибели Людмилы приехали скорая помощь и полиция.
Ранее в Перми загорелась пожилая женщина, которая стояла посреди улицы с бензином. Прохожим удалось спасти ее и передать врачам.