В Пензенской области объявили план «Ковер»
Над несколькими районами Пензенской области введен план «Ковер», сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.
«На территории Пензенской области введен режим „Беспилотная опасность“, — говорится в сообщении.
Отмечается, что введены временные ограничения работы мобильного интернета.
Ранее Вооруженные силы Украины совершили очередную попытку обстрелять с помощью дронов российскую территорию. Дежурными средствами ПВО было перехвачено сразу девять беспилотников.
