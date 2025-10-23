сегодня в 04:32

В Пензенской области объявили план «Ковер»

Над несколькими районами Пензенской области введен план «Ковер», сообщил губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале .

«На территории Пензенской области введен режим „Беспилотная опасность“, — говорится в сообщении.

Отмечается, что введены временные ограничения работы мобильного интернета.

Ранее Вооруженные силы Украины совершили очередную попытку обстрелять с помощью дронов российскую территорию. Дежурными средствами ПВО было перехвачено сразу девять беспилотников.

