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В Пензе пациентка психбольницы задушила пенсионерку в больничной палате

В Пензе пациентка психбольницы задушила 86-летнюю пенсионерку в больничной палате. На допросе 46-летняя женщина созналась в содеянном, сообщает РЕН ТВ .

Трагедия произошла 9 ноября.

По данным ГСУ СК России по Пензенской области, пожилая женщина скончалась на месте от механической асфиксии. В совершении преступления заподозрили жительницу Каменского района. В ходе допроса она призналась в расправе над пенсионеркой.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее мигрант задушил девушку ремнем от сумки из-за ревности в подмосковном Подольске. Спустя некоторое время тело 32-летней жертвы обнаружили местные жители.