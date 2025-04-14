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В Пенсильвании задержали подозреваемого в поджоге дома губернатора

Полицейские задержали мужчину по делу о предполагаемом поджоге резиденции губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.

Полиция задержала 38-летнего мужчину по подозрению в поджоге дома губернатора Пенсильвании. Ему могут быть предъявлены обвинения в покушении на убийство и терроризме.

Известно, что в результате происшествия никто не пострадал, пожар был потушен.

Ранее в штате Пенсильвания сотрудники ФБР арестовали 32-летнего Шона Мопера из города Батлер, который в течение нескольких месяцев публиковал угрозы в адрес президента США Дональда Трампа и других высокопоставленных лиц.