В Павлограде после воздушной тревоги раздался взрыв

В Павлограде на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области Украины прогремел взрыв, сообщает РИА Новости .

«В Павлограде в Днепропетровской области взрыв», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.

Ранее военный эксперт Александр Арутюнов сказал, что ВС РФ могут атаковать Киевскую гидроэлектростанцию. Если это произойдет, столица Украины утонет за одну ночь.

