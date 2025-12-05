сегодня в 20:58

В Париже у министра-делегата Лефевра украли драгоценности на 10 тыс евро

Во Франции грабители «обчистили» квартиру министра-делегата, ответственного за экологический переход, Матье Лефевра. Они украли из его жилья в Париже драгоценности на сумму около 10 тыс. евро, сообщает ТАСС со ссылкой на Le Parisien.

Грабители проникли в квартиру, которая находится возле Люксембургского сада, вечером. В тот момент жилье пустовало — Лефевра и его девушки там не было. По данным правоохранителей, следов взлома не двери не обнаружено.

Воры могли воспользоваться запасным ключом, который министр-делегат хранил в почтовом ящике. Этот ключ пропал после ограбления.

Отмечается, что никакие секретные и «чувствительные» документы не были похищены. Из дома вынесли только драгоценности.

Ранее французская полиция задержала четвертого подозреваемого в ограблении Лувра. Сотрудники правопорядка более месяца вели скрытное наблюдение за мужчиной.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.