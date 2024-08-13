В Париже нашли мертвой молодую девушку-волонтера, которая работала на Олимпиаде

Тело 21-летней девушки-волонтера нашли в квартире в Париже. Погибшая работала на Олимпиаде, сообщает РБК .

Мать жертвы обратилась в полицию после окончания церемонии закрытия Олимпиады 11 августа и сообщила, что ее дочь пропала. Девушку нашли мертвой в ночь на 13 августа в парижской квартире.

У погибшей обнаружили гематому на левой стороне головы. Также у нее была рана на шее. Французские правоохранители подозревают, что девушку убил другой волонтер, с которым она состояла в отношениях.

Полиция нашла подозреваемого. Он был пьян и пребывал в бессознательном состоянии. Мужчину доставили в больницу. После госпитализации его планируют арестовать.

Всего на Играх-2024 в Париже были задействованы 45 тыс. волонтеров из 175 стран.

Церемония закрытия Олимпиады в Париже прошла 11 августа на арене «Стад де Франс». На ней выступили именитые певцы и актеры, в том числе Снуп Догг и Том Круз.