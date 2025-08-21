сегодня в 08:19

В Палестине заявили, что Израиль уничтожил более тысячи мечетей в секторе Газа

Советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш заявил, что израильские военные ликвидировали свыше тысячи мечетей и атаковали церкви на территории сектора Газа, сообщает РИА Новости .

«Были атакованы три христианских церкви и ряд религиозных школ», — добавил аль-Хабаш.

По его словам, десятки мечетей в секторе Газа подвергались нападениям ЦАХАЛ и поселенцев на Западном берегу.

Ранее ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию корреспондента, названного «боевиком ХАМАС». Армия Израиля ударила по лагерю журналистов, погиб корреспондент телеканала «Аль-Джазира» Аль-Шариф и четверо его коллег.