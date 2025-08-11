ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию корреспондента, названного «боевиком ХАМАС»
Израильский удар по Газе унес жизни журналистов «Аль-Джазиры»
В результате атаки израильских сил на сектор Газа погибли пять человек, среди которых корреспондент телеканала «Аль-Джазира» Аль-Шариф и четверо его коллег, сообщает РЕН ТВ.
По данным издание, удар пришелся по лагерю журналистов у больницы «Аль-Шифа» — очевидцы описывают мощный взрыв в момент попадания.
«Аль-Джазира» осудила атаку, назвав ее целенаправленным убийством сотрудников СМИ.
Армия Израиля подтвердила удар, заявив, что Аль-Шариф командовал боевым подразделением ХАМАС.