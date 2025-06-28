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В Пакистане минимум 13 человек погибли из-за устроенного смертником взрыва

Минимум 13 человек погибли из-за устроенного террористом-смертником взрыва в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

29 человек ранены после взрыва.

Известно, что террорист-смертник врезался на начиненной взрывчаткой машине в колонну солдат.

Ранее Правительство Пакистана объявило о намерении номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года. Это связано с недавними событиями на индо-пакистанской границе. Дипломатические усилия Трампа якобы предотвратили полномасштабную эскалацию конфликта между двумя ядерными странами.