Пакистан номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира
Трамп может получить Нобелевскую премию мира за Индию и Пакистан
Правительство Пакистана объявило о намерении номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года, сообщает ТАСС.
Официальное заявление, опубликованное на правительственной странице в X (бывший Twitter), связывает эту инициативу с недавними событиями на индо-пакистанской границе.
Согласно позиции Исламабада, именно решительные дипломатические усилия американского президента предотвратили полномасштабную эскалацию конфликта между двумя ядерными державами. В заявлении особо подчеркивается, что действия Трампа якобы сыграли ключевую роль в стабилизации кризисной ситуации.
В 2018 году Трамп был номинирован на Нобелевскую премию от Норвегии, в 2020 году также был выдвинут, но не получил награду.