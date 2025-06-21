Пакистан номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира

Трамп может получить Нобелевскую премию мира за Индию и Пакистан

Правительство Пакистана объявило о намерении номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2026 года, сообщает ТАСС .

Официальное заявление, опубликованное на правительственной странице в X (бывший Twitter), связывает эту инициативу с недавними событиями на индо-пакистанской границе.

Согласно позиции Исламабада, именно решительные дипломатические усилия американского президента предотвратили полномасштабную эскалацию конфликта между двумя ядерными державами. В заявлении особо подчеркивается, что действия Трампа якобы сыграли ключевую роль в стабилизации кризисной ситуации.

В 2018 году Трамп был номинирован на Нобелевскую премию от Норвегии, в 2020 году также был выдвинут, но не получил награду.