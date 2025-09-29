В отношении журналистки-иноагента Баршевой* возбудили уголовное дело

Следователи в столице возбудили уголовное дело в отношении журналистки и театрального критика Оксаны Баршевой*, также известной как Ксения Ларина*. Рассматривается вопрос об объявлении ее в розыск, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

Баршеву* подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах). Журналистка включена в реестр иностраннных агентов и проживает за пределами страны.

До конца марта 2025 года Баршева* должна была предоставить в уполномоченный орган информацию, которая предусмотрена законодательством России, но не сделала этого. Следственные действия в отношении критика продолжаются.

Ранее Баршева* высказалась о перспективах возвращения в Россию из Португалии. Обозревательница, являющаяся коренной москвичкой, назвала родной город «колбой ужаса» и заявила, что не может представить свою жизнь в Москве.

* Физлицо признано иностранным агентом на территории РФ.

