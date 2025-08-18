Журналистка и коренная москвичка Ларина* назвала родной город «колбой ужаса»

Журналистка и театральный критик Ксения Ларина (настоящее имя — Оксана Баршева)* высказалась о перспективах возвращения в Россию из Португалии. Обозревательница, являющаяся коренной москвичкой, назвала родной город «колбой ужаса» и заявила, что не может представить свою жизнь в Москве, сообщает Lenta.ru .

Ларина* дала интервью телеведущей Татьяне Лазаревой** и призналась, что любит свою нынешнюю размеренную жизнь в Лиссабоне. Журналистка сказала, что не хочет возвращаться в Москву и быть в «толпе», которую она «просто ненавидит».

«Ты помещаешься в эту колбу ужаса, как я это понимаю для себя. И ты из нее не вылезешь никуда, ну вообще», — высказалась 62-летняя Ксения Ларина*.

Недавно эмигрировавший российский блогер Дмитрий Ларин (настоящая фамилия — Уткин) заявил, что хочет отказаться от родного гражданства, чтобы «стать счастливым». Ранее его привлекали к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ.

*Признана иностранным агентом по решению Минюста РФ, внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга