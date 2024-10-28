В Орловской области сбили 6 беспилотников ВСУ
Фото - © Telegram-канал Минобороны России
Российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников в небе над Орловской областью, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале.
Воздушные атаки на область продолжаются. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.
Клычков отметил, что экстренные службы работают на местах происшествий. Губернатор поблагодарил российских защитников за работу.
Ночью украинские войска нанесли удары беспилотниками по двум спиртзаводам в Воронежской области. Были ранены два человека.