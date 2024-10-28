Украинские дроны ударили по двум спиртзаводам в Воронежской области

Опубликовано видео атаки ВСУ на два спиртзавода в Воронежской области

Ночью украинские войска нанесли удары беспилотниками по двум спиртзаводам в Воронежской области. Были ранены два человека, сообщает SHOT .

ВСУ ударили по предприятию в Новохоперском районе, а также по спиртзаводу «Аннинский», расположенному в населенном пункте Анна. Попадание привело к возникновению пожара.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что были ранены два жителя региона, они сотрудники завода. Также повреждены гаражи с автомобилями, техника и участок линии электропередачи.

Ранее Гусев говорил, что в Воронежской области ночью ликвидировали примерно 10 украинских БПЛА. Для их ликвидации использовались как средства противовоздушной обороны, так и радиоэлектронной борьбы.