сегодня в 03:31

В Орле после атаки беспилотника повреждена ТЭЦ

Обломки БПЛА упали на территории ТЭЦ в Орле, повреждено оборудование, сообщил в Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.

Возгорания на объекте нет. По словам губернатора, никто не пострадал. На месте происшествия работают работники оперативных служб.

Клычков отметил, что подача света почти полностью восстановлена, ведутся ремонтные работы по устранению последствий.

Серия взрывов прогремела над городом Орел. По предварительной информации, сработала система ПВО по украинским БПЛА.