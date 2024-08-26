В Орехово-Зуево женщина-водитель сбила молодую мать с коляской

В Орехово-Зуеве возле дома на улице Набережной произошла авария. Женщина-водитель наехала на молодую мать с коляской, в которой находилась новорожденная, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, водитель 1975 года рождения сбила женщину 1993 года рождения и ее дочь. Пешеходы получили телесные повреждения, их госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего. По результатам проверки будет принято решение, предусмотренное законом.

Ранее на 1-й Тверской-Ямской улице в районе дома № 19 в Москве произошло ДТП с участием двух автомобилей, после чего один из них врезался в фасад здания.