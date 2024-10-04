сегодня в 23:40

В Орехово-Зуево машина сбила женщину с годовалым ребенком в коляске на переходе

Женщина с коляской, в которой находился годовалый ребенок, попала под колеса автомобиля в Орехово-Зуево в Подмосковье, сообщает ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале .

ДТП произошло возле одного из домов, расположенных на улице Ленина.

Отмечается, что 52-летний водитель сбил 36-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с коляской, в которой находился годовалый мальчик.

Ребенок получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее на Ярославском шоссе, между Мытищами и городом Королев, в результате ДТП образовалась восьмикилометровая автомобильная пробка.