В Орехово-Зуево машина сбила женщину с годовалым ребенком в коляске на переходе
Женщина с коляской, в которой находился годовалый ребенок, попала под колеса автомобиля в Орехово-Зуево в Подмосковье, сообщает ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале.
ДТП произошло возле одного из домов, расположенных на улице Ленина.
Отмечается, что 52-летний водитель сбил 36-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с коляской, в которой находился годовалый мальчик.
Ребенок получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.
Ранее на Ярославском шоссе, между Мытищами и городом Королев, в результате ДТП образовалась восьмикилометровая автомобильная пробка.