Огромная пробка образовалась на Ярославском шоссе в Подмосковье из-за аварии

На Ярославском шоссе, между Мытищами и городом Королев, в результате ДТП образовалась восьмикилометровая автомобильная пробка, сообщает Telegram-канал « Осторожно, Москва ».

По предварительным данным, водитель Mitsubishi не справился с управлением. Иномарку занесло из-за мокрой дороги, после чего она зацепила грузовик в правом ряду. Количество пострадавших на данный момент неизвестно.

В результате ДТП на Ярославском шоссе, между Мытищами и городом Королев, образовалась длинная пробка, которая парализовала движение. Она растянулась на 8 км, начиная с развязки МКАД.

Ранее опасное ДТП произошло на Московском скоростном диаметре. Грузовик опрокинулся на проезжую часть, движение в сторону Каширского шоссе было ограничено.