В одном из самом богатом городе США произошел сильный пожар

Мощнейший пожар произошел в одном из самых богатых городов в США — Малибу. Как сообщает SHOT , эвакуировали 12 тыс. человек.

Пожар начался в понедельник и стремительно распространился по калифорнийским горам почти до 900 гектар. Пламя дошло до богатейшего города в Штатах Малибу, где живут многие голливудские звезды и миллионеры. Причиной быстрого распространения огня стал сильный ветер.

Местные власти приняли решения провести эвакуацию жителей центральной и восточной частей Малибу. Информация о пострадавших уточняется.

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