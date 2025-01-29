В Одинцово автобусы врезались друг в друга
Автобусы столкнулись на остановке в Одинцово
Фото - © t.me/odi_city
В подмосковном Одинцово произошла автоавария с участием двух рейсовых автобусов. В социальных сетях очевидцы делятся фото с места ДТП, сообщает «Типичное Одинцово».
Утверждается, что авария произошла на остановке «Мамоново». Судя по кадрам, в результате ДТП повреждения получил минимум один из автобусов.
«На остановке „Мамоново“ в сторону области авария с участием двух автобусов», — говорится в публикации.
Информации о наличии пострадавших и причинах аварии не приводится.
Ранее в деревне Сихнево Дмитровского городского округа автобус сошел с маршрута, загорелся и сгорел дотла. Данных о пострадавших нет.