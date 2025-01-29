В Одинцово автобусы врезались друг в друга

сегодня в 11:49

Автобусы столкнулись на остановке в Одинцово

В подмосковном Одинцово произошла автоавария с участием двух рейсовых автобусов. В социальных сетях очевидцы делятся фото с места ДТП, сообщает «Типичное Одинцово» .

Утверждается, что авария произошла на остановке «Мамоново». Судя по кадрам, в результате ДТП повреждения получил минимум один из автобусов.

«На остановке „Мамоново“ в сторону области авария с участием двух автобусов», — говорится в публикации.

Информации о наличии пострадавших и причинах аварии не приводится.

Ранее в деревне Сихнево Дмитровского городского округа автобус сошел с маршрута, загорелся и сгорел дотла. Данных о пострадавших нет.