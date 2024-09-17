В Одессе в возрасте 85 лет умер известный украинский оператор Леонид Бурлака

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В Одессе скончался оператор сериалов и фильмов Леонид Бурлака. Ему было 85 лет, сообщает РБК со ссылкой на национальный союз кинематографистов Украины (НСКУ).

В списке самых популярных работ Бурлака — «Место встречи изменить нельзя» и фильм «Верность». Мужчина скончался после того, как долгое время болел.

С Бурлаком попрощаются 17 сентября. Его память почтут на Одесской киностудии.

Ранее умер известный тележурналист Николай Сванидзе. Ему было 69 лет.