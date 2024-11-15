В Одессе после взрывов начались перебои с теплоснабжением
Котельную в Одессе остановили после серии взрывов
Котельную в Одессе остановили после серии взрывов в четверг вечером, сообщает РИА Новости со ссылкой на городские власти.
«Поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Вынужденно прекращена работа одной из котельных города», — написал мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале.
Ряд мониторинговых каналов опубликовал видео серии взрывов в районе морского порта.
Украинское издание «Страна.ua» заявляло о пожаре в центре города.