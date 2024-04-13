В Одессе полиция задержала мужчину из-за советских открыток

В Одессе правоохранительные органы задержали мужчину, которого подозревают в изготовлении и распространении открыток с коммунистической символикой.

«Мы задержали мужчину, у которого были открытки с символикой коммунистического режима», — сообщает пресс-служба патрульной полиции Одесской области в Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, что у задержанного филокартиста при себе обнаружили несколько десятков советских открыток, которые посвящены Международному женскому дню, Дню солидарности трудящихся и другим праздникам.

В ведомстве добавили, что действия мужчины подпадают под статью 436-1 УК Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

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