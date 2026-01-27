сегодня в 03:46

В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

В Одессе на фоне воздушной тревоги раздались взрывы, сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Одессе звучат взрывы», — говорится в сообщении.

Воздушная тревога объявлена в Одесской области с 1.36 мск, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Одессе и других городах Украины действия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) становятся темой для активных и болезненных обсуждений среди местных жителей.

