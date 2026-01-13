В Одессе и других городах Украины действия сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) становятся темой для активных и болезненных обсуждений среди местных жителей, пишет РИА Новости .

Как сообщает немецкое издание Berliner Zeitung со ссылкой на свидетельства очевидцев, практика принудительного призыва часто сопровождается методами, граничащими с похищением и жестоким обращением.

«Всю грязную работу — преследование или избиение — обычно выполняют мужчины в штатской одежде или сотрудники ТЦК. Полиция в такие моменты отступает и выключает свои нательные видеокамеры», — приводит газета слова одного из жителей.

Многие украинцы, по данным издания, вынуждены прибегать к коррупционным схемам, просто откупаясь от мобилизации, в то время как официальный Киев зачастую списывает сообщения о злоупотреблениях на «российскую пропаганду».

Как ранее заявлял уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, нарушения со стороны работников военкоматов стали массовыми и включают в себя злоупотребление полномочиями, физическое насилие и даже провокацию ДТП для задержания граждан. Широкое распространение в сети получили видеозаписи, на которых мужчин призывного возраста силой заталкивают в микроавтобусы. В ответ украинское общество демонстрирует растущее сопротивление: мужчины скрываются от военкоматов, нелегально пересекают границу, участились случаи поджогов призывных пунктов.

