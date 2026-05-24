В Новосибирске загорелись автомастерские
В Новосибирске загорелись автомастерские, площадь пожара составляет 1,5 тыс. «квадратов», сообщает областное управление МЧС на платформе «Макс».
Возгорание произошло в здании складского и производственного назначения на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе. К моменту приезда спасателей огонь охватил крышу двухэтажной части сооружения. Там находятся мастерские и склад автозапчастей.
Открытое горение локализовано.
Ранее в СНТ «Лесное» в столичном Троицке начался масштабный пожар. Местные жители рассказали «Осторожно, Москва», что воспламенились баня и частный дом.
