сегодня в 03:40

В Новосибирске загорелись автомастерские, площадь пожара составляет 1,5 тыс. «квадратов», сообщает областное управление МЧС на платформе «Макс».

Возгорание произошло в здании складского и производственного назначения на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе. К моменту приезда спасателей огонь охватил крышу двухэтажной части сооружения. Там находятся мастерские и склад автозапчастей.

Открытое горение локализовано.

Ранее в СНТ «Лесное» в столичном Троицке начался масштабный пожар. Местные жители рассказали «Осторожно, Москва», что воспламенились баня и частный дом.

