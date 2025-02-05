В Новосибирске поймали подозреваемого в серийных нападениях на девушек

Предположительно, 30-летний маньяк охотился за несовершеннолетними девочками. Один из таких случаев зафиксировала камера видеонаблюдения.

Это произошло в ЖК «Акварельный», предполагаемый преступник зашел в лифт вместе с двумя другими пассажирами, один из которых позже вышел, мужчина доехал с девочкой-подростком до 16 этажа, где напал на нее, но жертве удалось вырваться.

Задержанный мог быть причастен и к инциденту в институте филологии и медиакоммуникаций НГПУ, где одна из студенток вбежала в аудиторию с криками о помощи, по словам 17-летней девушки, ее преследовал неизвестный.

Жители Новосибирска уже не раз писали в соцсетях о предполагаемом маньяке, которого забирали в полицию, но затем отпускали, так как он «косит под дурака».