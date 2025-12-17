В Новосибирске ОПГ мигранта ограбила сына бойца СВО

В соцсетях появилась информация о том, что в Новосибирске иностранец создал преступную группу, участники которой регулярно нападают на горожан, избивают их и отбирают вещи. Среди пострадавших оказался молодой человек, чей отец воюет в зоне СВО, сообщает Следком .

Предварительно известно, что сын бойца СВО вместе с родственниками написал заявление в полицию, но никаких действий со стороны силовиков не последовало. Теперь руководитель Следственного комитета потребовал предоставить информацию о том, как продвигается расследование этого уголовного дела.

По факту случившегося в Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело о грабеже.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание начальнику новосибирского управления СК Евгению Долгалеву подготовить отчет. В докладе должна быть информация о том, как идет расследование, а также ответы на вопросы, поднятые в СМИ.

