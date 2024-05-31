В Новороссийске мужчина в лифте шлепнул 11-летнюю школьницу по попе

В Новороссийске на камеры видеонаблюдения попал момент, когда мужчина шлепнул по ягодице девочку. Теперь он пытается избежать ответственности и требует доказать, что ребенку действительно 11 лет. Он уверяет, что школьница «развита не по возрасту», сообщает SHOT .

Вечером две сестры — 11 и 16 лет — возвращались из магазина. Девочки вошли в лифт вместе с незнакомым мужчиной. Он начал делать школьницам комплименты.

Когда сестры выходили из лифта, он шлепнул младшую по ягодице. В итоге незнакомец преследовал девочек до самой двери, пока они не забежали домой.

Оказалось, что он еще и нанял адвоката, а теперь требует доказательств, что девочке действительно 11 лет. Защита заявляет, что в действиях мужчины нет признаков домогательств.

Ранее гражданина Таджикистана задержали в столице за сексуальные домогательства к двум десятилетним детям. Мужчине грозит до 20 лет тюремного заключения.