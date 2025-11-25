сегодня в 03:41

В Новороссийске ликвидировали пожар после атаки БПЛА на многоквартирный дом

В селе Мысхако Новороссийска ликвидировали пожар после попадания обломков БПЛА жилой дом, сообщил оперштаб Краснодарского края.

«В селе Мысхако Новороссийска обломки БПЛА попали в пятиэтажный многоквартирный дом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате попадания обломков БПЛА произошло возгорание в одной из квартир. Пожар оперативно ликвидировали. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске пострадала одна угловая квартира на верхнем этаже 16-этажного дома. На место происшествия прибыли оперативные и специальные службы.

