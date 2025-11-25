В результате атаки БПЛА в Новороссийске пострадал человек
В результате атаки БПЛА на частный дом в Новороссийске пострадал мирный житель, сообщается в Telegram-канале оперштаба.
Пострадавшего мужчину госпитализировали. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
В Новороссийске беспилотник повредил многоэтажный дом.
Предварительно, пострадала одна угловая квартира на верхнем этаже 16-этажного дома. На место происшествия прибыли оперативные и специальные службы.
Ранее средства противовоздушной обороны вечером 24 ноября сбили 31 украинский беспилотник над российскими регионами.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.