В результате атаки БПЛА в Новороссийске пострадал человек Происшествия 25 ноября 2025 00:29

В результате атаки БПЛА на частный дом в Новороссийске пострадал мирный житель, сообщается в Telegram-канале оперштаба.

Пострадавшего мужчину госпитализировали. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. В Новороссийске беспилотник повредил многоэтажный дом. Предварительно, пострадала одна угловая квартира на верхнем этаже 16-этажного дома. На место происшествия прибыли оперативные и специальные службы. Ранее средства противовоздушной обороны вечером 24 ноября сбили 31 украинский беспилотник над российскими регионами.