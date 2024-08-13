В Новороссийске лидера группы «Коррозия металла» Троицкого избили из-за 500 руб

Лидер рок группы «Коррозия металла» Сергей Паук Троицкий рассказал журналистам, что на него напали после того, как кассирше одного из магазинов Новороссийска показалось, что он хотел расплатиться поддельной купюрой 500 рублей, пишет Telegram-канал SHOT .

Кассирша заподозрила подделку денег и вызвала охранников, которые сначала начали душить Троицкого, а потом избили так, что, со слов потерпевшего, «все лицо залило кровью». В драку вмешались прибывшие сотрудники полиции, что спасло гитариста от более серьезных травм.

Троицкий отказался писать заявление на обидчиков. Он уверен, что нападение на него спланировали недоброжелатели.

Сергей Троицкий решил задержаться в Новороссийске после своего сайд-проекта «ПАУК Оркестр», который состоялся 10 августа.