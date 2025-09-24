В Новой Москве произошел страшный пожар
Сотрудники МЧС спасли людей из горящих квартир в Новой Москве
В деревне Ивановское, на улице Семена Гордого в Новой Москве загорелись личные вещи и мебель в квартирах на третьем и четвертом этажах многоквартирного дома. Начался страшный пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
Из горящей квартиры удалось спасти человека. Еще одного инвалида эвакуировали с четвертого этажа по маршевой лестнице.
Возгорание потушили 23 сотрудника МЧС. Были задействованы пять единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.
