В новой Москве не смогли разъехаться автобус и пожарная машина
В новой Москве произошло ДТП с участием автобуса и пожарной машины, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
В результате аварии пострадали два человека.
На улице Старые Сосенки столкнулись автобус и пожарный КамАЗ.
В автобусе не было пассажиров. Состояние пострадавших не уточняется.
Ранее в Москве в районе дома № 96к1 на Дмитровском шоссе столкнулись сразу три автомобиля, из-за ДТП на проезжей части образовался затор.