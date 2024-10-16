В новой Москве не смогли разъехаться автобус и пожарная машина

В новой Москве произошло ДТП с участием автобуса и пожарной машины, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

В результате аварии пострадали два человека.

На улице Старые Сосенки столкнулись автобус и пожарный КамАЗ.

В автобусе не было пассажиров. Состояние пострадавших не уточняется.

Ранее в Москве в районе дома № 96к1 на Дмитровском шоссе столкнулись сразу три автомобиля, из-за ДТП на проезжей части образовался затор.