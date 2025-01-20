сегодня в 13:45

В Новой Москве нашли посылку с оружием

Посылки с опасным содержимым обнаружили в Новой Москве: неизвестные пытались отправить оружие по почте, пишет «МК: срочные новости» .

Всего было найдено четыре подозрительные посылки. Их обнаружили сотрудники логистического почтового центра в Давыдкове.

Неизвестные хотели переслать патроны, револьвер и пистолет.

На место происшествия уже прибыли полицейские.

Ранее в Подмосковье работники почты нашли взрывчатку в посылке. Взрывная бандероль приехала во «Внуково-2» из Новосибирска.