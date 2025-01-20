В Новой Москве нашли посылку с оружием
Посылки с опасным содержимым обнаружили в Новой Москве: неизвестные пытались отправить оружие по почте, пишет «МК: срочные новости».
Всего было найдено четыре подозрительные посылки. Их обнаружили сотрудники логистического почтового центра в Давыдкове.
Неизвестные хотели переслать патроны, револьвер и пистолет.
На место происшествия уже прибыли полицейские.
Ранее в Подмосковье работники почты нашли взрывчатку в посылке. Взрывная бандероль приехала во «Внуково-2» из Новосибирска.